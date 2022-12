Beursblog: ’kalme AEX in ban van rentebesluit VS’

Door Bernard Vogelsang

De Amsterdamse beurs koerst woensdagochtend richting een vlakke tot licht lagere opening. De AEX-index steeg dinsdag al met 1,7% na meevallende inflatiecijfers uit de VS. Beleggers zijn vandaag in de ban van het rentebesluit in de VS. Naar verwachting verhoogt Fed-voorzitter Jerome Powell de rente vanavond met 50 basispunten.