Beursblog: stapje terug AEX onder druk van staal op Fed-dag

Door Mark Garrelts

DoubleDividend heeft woensdag samen met Stichting Run4Schools de beursgong geluid in Amsterdam. Ⓒ Euronext AEX 730.87 -0.28 %

De AEX moet woensdag licht terrein prijsgeven. Na de kooplust van een dag eerder nemen beleggers wat gas terug met het Amerikaanse rentebesluit in aantocht. ArcelorMittal ligt zwak in de markt. Chipfondsen maken ook een terugtrekkende beweging. In de Midkap doen beleggers Aperam van de hand.