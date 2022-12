Beursblog: Wall Street kalm op weg naar rentebesluit VS, klein verlies AEX

Door Bernard Vogelsang Kopieer naar clipboard

DoubleDividend heeft woensdag samen met Stichting Run4Schools de beursgong geluid in Amsterdam. Ⓒ Euronext AEX 730.94 -0.27 %

Wall Street laat woensdag bij de start een kalm beeld zien. Beleggers in de VS maken een pas op de plaats met het Amerikaanse rentebesluit in aantocht.