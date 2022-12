Beursblog: Wall Street zakt weg na rentebesluit VS

De AEX moest licht terrein prijsgeven. Na de kooplust van een dag eerder nemen beleggers wat gas terug met het Amerikaanse rentebesluit in aantocht. ArcelorMittal ligt zwak in de markt. Chipfondsen maken ook een terugtrekkende beweging. In de Midkap doen beleggers Aperam van de hand.

Naar verwachting verhoogt Fed-voorzitter Jerome Powell de rente vanavond met 50 basispunten. Donderdag zijn de ECB en de Bank of England aan zet.

