Omzetgroei bij Netflix stelt teleur, forse toename nieuwe abonnees

Het aantal nieuwe abonnees bij Netflix kwam uit op 5,9 miljoen. Dat was een stuk beter dan de marktverwachting die een plus van 1,7 miljoen had voorzien. Een kwartaal eerder was er ook een groei van 1,7 miljoen. Het beleid van de Amerikaanse streamingdienst om strenger te controleren op het delen van abonnementen lijkt zijn vruchten af te werpen. Het bedrijf telt nu wereldwijd 238,4 miljoen abonnees.

De omzet bij Netflix steeg naar $8,2 miljard. Daarmee presteerde het streamingbedrijf minder sterk dan de $8,3 miljard die de markt had voorspeld. De nettowinst kwam uit op $1,5 miljard.

Netflix gaf verder aan voor het derde kwartaal te rekenen op een omzet van $8,5 miljard. Dat is wat minder dan kenners hadden voorspeld.

In de nabeurshandel kregen de cijfers en prognose van Netflix een bedrukte ontvangst. Het aandeel zakte bijna 4% weg.