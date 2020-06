Ⓒ Hollandse Hoogte

Corona heeft het vervoer in Nederland van de ene op de andere dag veranderd. Treinen blijven leeg, mensen kiezen voor de fiets en de scooter of besluiten toch weer in de auto te stappen. Om ernstige ongelukken te voorkomen, zijn volgens de Mobiliteitsalliantie snel maatregelen nodig. „Die verschuiving gaat nog heel lastig worden.”