Goudprijs naar hoogste niveau in zes jaar

Voor een troy ounce goud (31,1 gram) moest op de termijnmarkt in Singapore 1436 dollar betaald worden. Dat niveau werd voor het laatst in 2013 bereikt. Een van de oorzaken voor de snelle stijging is het escalerende conflict tussen de VS en Iran, waar militaire acties niet uitgesloten worden.

Daarnaast zijn beleggers pessimistisch over het handelsoverleg dat op de G20-top dit weekend op de agenda staat. De Amerikanen zouden vastberaden blijven in hun eis om diepgaande economische en handelshervormingen van de Chinezen af te dwingen.

Kenners denken dat de goudprijs nog verder kan gaan stijgen door losser monetair beleid van centrale banken. In september 2011 bereikte de goudprijs het hoogste niveau ooit met meer dan 1900 dollar. Toen was er ook grote onzekerheid op de financiële markten.