Nedap verwacht lagere winst na investeringen

Technologiebedrijf Nedap verwacht dat de omzet over de eerste 6 maanden van 2013 min of meer op het zelfde niveau uitkomt als in het eerste half jaar van 2012. Dat meldde de onderneming dinsdag in een tussentijds handelsbericht. De winst over de periode zou echter 10 tot 15 procent lager uitkomen dan in dezelfde periode in 2012. Investeringen in de organisatie ,,matigen het resultaat'', aldus Nedap.