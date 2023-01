Premium Het beste van De Telegraaf

Weekblik: ’Flexibelere Fed doet na de zomer rente omlaag’

Door Mark Garrelts Kopieer naar clipboard

Na de rem op de rally in de voorbije handelsweek maken beleggers zich op voor een stroom aan verse kwartaalcijfers. Op het Damrak trapt ASML het cijferseizoen bij de hoofdfondsen af en in de VS staan de schijnwerpers gericht op de prestaties van een aantal grote techfondsen, waaronder Tesla en Microsoft.