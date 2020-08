Musk stopt computerchip in hersenen van levende varkens

Het experiment vormt een eerste stap richting genezing van hersenziekten bij mensen met behulp van hetzelfde type implantaat.

Neuralink uit San Francisco, mede opgericht door Musk in 2016, heeft tot doel draadloze hersencomputerinterfaces bij mensen te implanteren die duizenden elektroden bevatten. Doel is neurologische aandoeningen zoals Alzheimer, dementie en ruggenmergletsel te helpen genezen en uiteindelijk de mensheid te laten samensmelten met kunstmatige intelligentie.

Geheugenverlies

„Een implanteerbaar apparaat kan deze problemen daadwerkelijk oplossen”, zei Musk op een webcast en noemde als voorbeeld aandoeningen zoals geheugenverlies, gehoorverlies, depressie en slapeloosheid.

Musk wendde zich later tot wat hij beschreef als de „demo van drie kleine biggetjes.” Een varken met een Neuralink-implantaat in het deel van zijn hersenen dat de snuit bestuurt, moest door Musk worden overgehaald om voor de camera te verschijnen. Maar het beest begon uiteindelijk van ontlasting te eten en aan stro te snuiven, waardoor pieken in een grafiek ontstonden die de neurale activiteit van het dier volgde.

Musk zei dat het bedrijf drie varkens had met elk twee implantaten, en onthulde ook een varken dat eerder een implantaat had. De varkens waren „gezond, gelukkig en niet te onderscheiden van een normaal varken”, zei hij.