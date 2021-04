Vakantie-expert Transat spekkoper met afblazen overnamedeal Air Canada

De grootste luchtvaartmaatschappij van Canada zei een „aanzienlijk pakket” aan oplossingen aangedragen te hebben om zorgen over de concurrentie op vluchten tussen Europa en Canada weg te nemen. Maar dat pakket was niet voldoende, waarop Air Canada zijn conclusies trok, mede ook ingegeven door de impact van de coronacrisis op de maatschappij.

Volgens Brussel zou de combinatie hebben geleid tot hogere prijzen en minder keuzemogelijkheden voor reizigers. De Europese Commissie voegde daar aan toe de fusievoorwaarden vanwege de coronapandemie niet worden versoepeld. „De markten moeten dynamisch en concurrerend blijven wanneer reizigers weer over de Atlantische Oceaan kunnen vliegen voor vakanties of om hun geliefden te bezoeken”, verklaarde Margrethe Vestager, de EU-commissaris voor concurrentiebeleid, in een verklaring.

Overnamedeal

Air Canada bereikte in 2019 al een akkoord met Transat. Een eerder bod van 18 Canadese dollar per aandeel werd vanwege de impact van de crisis al verlaagd naar 5 dollar per aandeel. Daarmee werd Transat op ongeveer 200 miljoen Canadese dollar gewaardeerd. Transat zei dat het nu alternatieven zal onderzoeken, waaronder zelfstandig blijven.

Het bedrijf heeft evenwel geld nodig. Het bedrijfsmodel is gericht op de verkoop van vakantiepakketten aan Canadezen om zonbestemmingen te bezoeken in de winter en Europese steden in de zomer. Daarbij vliegt het bedrijf normaal gesproken ook naar Schiphol. De Canadese regering heeft in januari echter alle directe vluchten naar Mexico en de Caribische landen stopgezet uit bezorgdheid over nieuwe varianten van het coronavirus.

Een kredietfaciliteit van 250 miljoen Canadese dollar loopt af op 30 juni. Eerder waarschuwde het bedrijf al dat het minstens 500 miljoen Canadese dollar nodig heeft aan langetermijnfinanciering als de Air Canada-deal niet zou doorgaan. Gesprekken tussen de regering en Transat zouden in een vergevorderd stadium zijn.