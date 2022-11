’Kwart van bedrijven overweegt vertrek uit Nederland’

„De kritiek is relatief beperkt, als ze het overwegen, gaat het vaak niet om verplaatsing van alle activiteiten”, nuanceert Henk Volberda, hoogleraar strategie en innovatie aan de Universiteit van Amsterdam bij de nieuwste Nederlandse Innovatie Monitor. Internationale organisaties zijn volgens de interviews die hij deed negatiever over hoe bedrijven in Nederland worden geholpen. Alle ondernemers geven het bedrijfsklimaat gemiddeld een 6,9 als rapportcijfer.

Opvallend is dat volgens dit onderzoek het innovatievermogen van Nederlandse bedrijven niet is toegenomen en op het niveau van afgelopen jaar blijft.

Uit de studie blijkt ook dat veel bedrijven hoge klimaatambities hebben, ze doen er veel aan om hun uitstoot te beperken. Dat aantal groeit opnieuw ten opzichte van vorig jaar, het is het derde jaar op rij dat de stijging opvalt. Bijna 60% van de ondernemingen probeert nu voor 2030 zijn uitstoot drastisch af te bouwen.

De zeer milieubelastende bedrijven hebben meer tijd nodig om hun uitstoot te beperken. „Een aantal heeft er geen ambitie voor”, constateert hij eveneens. Het zou goed zijn als de overheid duidelijker zijn grenzen aangeeft, zegt Volberda, en harder optreedt specifiek tegen de weigeraars. Die schieten zich overigens in eigen voet, stelt hij. Juist met betere ecologische doelstellingen zullen bedrijven zich volgens hem gaan onderscheiden.

„Je kunt het even ontkennen, maar op een goed moment worden de producten van bedrijven die achterblijven in verduurzaming eenvoudigweg niet meer gekocht”, aldus de hoogleraar.

De ondervraagde managers zijn voor bijna de helft positief over de vaardigheden die werknemers nodig moeten hebben om in 2030 concurrerend te blijven. De best betaalde werknemers verdienen in Nederland gemiddeld drie keer zoveel als een doorsnee collega, zo blijkt ook uit dit onderzoek.