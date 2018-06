Aanvallers banken probeerden in te loggen

Bij de internetaanval werd vrijdag het internetbankieren van ING platgelegd. Ook het betaalsysteem iDeal was vrijwel helemaal uit de lucht. De aanvallers bestookten de sites met dataverkeer, zodat ze nauwelijks bereikbaar werden. Het is niet bekend wie achter de zogeheten DDoS-aanval zitten en wat zij ermee wilden bereiken, mogelijk wilden ze banken afpersen.

Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken zijn de systemen van de banken niet gehackt. De veiligheid van internetbankieren, mobiel bankieren en betalen via internet is dan ook niet in gevaar geweest.

Klanten van ING konden vrijdagmiddag vanaf kwart over 1 niet meer internetbankieren. Ook de mobiele app van de bank deed het niet. Verder lag de website van de bank plat. Enkele uren na het begin van de aanval kwam het betalingsverkeer langzaam weer op gang. Woensdag kampte ING ook al met een grote internetstoring.