Gazprom wil met Shell zoeken naar schalieolie

Dat stelde een hoge ambtenaar in het Kremlin donderdag. Een woordvoerster van Shell wilde niet op het bericht reageren.

De gastak van Gazprom zal tegelijkertijd contracten aangaan met Gasunie. Inhoudelijke details kon de ambtenaar niet geven. Gazprom Neft en Shell werken al samen in Siberië. Naar verluidt neemt Poetin bij zijn bezoek aan Den Haag behalve directeuren van Gazprom ook topmannen mee van Lukoil en Summa Group, dat bezig is met de bouw van een olieterminal in Rotterdam.