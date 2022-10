Premium Het beste van De Telegraaf

Kabinet bijt zich stuk op tekorten arbeidsmarkt: ’Gevolg van niet al te snugger beleid’

Door Leon Brandsema en Connie de Jonge Kopieer naar clipboard

Bij de afhandeling van de toeslagenaffaire, de wens de kinderopvang uit te breiden en het op peil houden van het personeelsbestand van defensie: overal loopt de overheid vast op de krappe arbeidsmarkt. Ⓒ ANP/ HH

Het kabinet loopt zich te hoop op de tekorten op de arbeidsmarkt. Op allerlei vlakken, of het nou afrijden bij het CBR is of het herstel van de toeslagenaffaire, komt de overheid handen tekort. Experts wijzen erop dat de politiek dat probleem grotendeels zelf veroorzaakt: „De overheid doet veel te veel en ook nog op het verkeerde moment.”