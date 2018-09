ABN Amro naar de beurs

Wachten op een betere prijs (koers-winst verhouding) kost tijd en er zijn risico’s aan verbonden. De waarde van de ontrafelde onderdelen van ABN Amro van voorheen is een stuk lager dan het totaal van de onderdelen bij elkaar. Zeker in de huidige economische omstandigheden. Dit begrijpt inmiddels iedereen.

De Nederlandse banken leunen op een hypotheek en woningmarkt die volledig op slot zit. Dit beperkt de interne economie en het winstpotentieel van banken ernstig. Andere Europese banken zullen zich ook moeten versterken. Het kan een voordeel zijn deze inhaalslag vóór te zijn.

De huidige koers/winstverhoudingen voor Europese banken ligt rond de 9,5x de winst en 0,75x de boekwaarde. Geschatte waarde ABN Amro: rond de €10 miljard. Een eerste pakket aandelen van bijvoorbeeld 25% zou tegen een flinke korting aangeboden kunnen worden op de beurs om de transactie aantrekkelijk te maken voor investeerders. Onze pensioenfondsen zouden garant kunnen staan voor de transactie door een groot gedeelte met korting op te nemen.

Ten eerste kan de regering met het geld de economie extra stimuleren (bouw en werkgelegenheid). Ten tweede geeft de regering hiermee een positief signaal af aan het publiek en aan de bank. Tot slot maakt de regering hiermee een begin met het afbouwen van niet-kernactiviteiten. SNS Reaal is er inmiddels bijgekomen en te veel op de balans van de staat brengt risico met zich mee.

Om de hypotheek en woningmarkt te helpen moeten de hypotheektarieven omlaag. Andere constructies vallen onder pappen en nat houden. De opslag die de banken rekenen voor hypotheken is historisch gezien veel te hoog. In absolute zin, maar ook in relatieve zin ten opzichte van banken in het buitenland. De banken rekenen een veel te hoge marge voor risico (prijsdalingen). Dit risico creëren ze hierdoor zelf. Doorbreken van dit prisoners dilemma lijkt de meeste effectieve oplossing.

Maatregel I: De Nederlandse banken zouden een vaste en gelimiteerde marge op hypotheken kunnen afspreken of opgelegd kunnen krijgen. De hypotheekmarge aan de ketting. Deze marge kan dan tijdelijk alleen groter worden doordat banken goedkoper kunnen inlenen. Hiervoor kunnen ze zelf zorgen. Ten eerste kan de consument zo gemakkelijker aan een hypotheek komen en heeft minder het idee dat hij/zij onnodig duur uit is. Hierdoor blijft er voor de consument meer over voor andere uitgaven. Dit stimuleert de economie. Ten tweede kunnen consumenten met hypotheekproblemen voordeliger herfinancieren. Dit zorgt voor minder problemen. De vooruitzichten voor banken verbeteren bij een aantrekkende hypotheek en woningmarkt. ABN Amro zal hierdoor meer winst kunnen maken en meer waard kunnen worden op de beurs. De staat zal dan meer geld kunnen ontvangen voor de aandelen die nog niet naar de beurs zijn gebracht. In deze opzet kunnen vooropgesteld de consument, de staat, eventueel de pensioenfondsen en de banken zelf profiteren. Maatregel II: Maak aflossen van je hypotheek fiscaal veel aantrekkelijker dan nu. Dit sterkt de banken en verlaagt de schuld bij consumenten.

Of is bovenstaande suggestie een veel te simpele en daardoor een onhaalbare kaart? Ik nodig bankanalisten graag uit om eens uit rekenen wat een verbetering op de woningmarkt zou betekenen voor de winst en waarde van ABN Amro en SNS Reaal. Ook roep ik graag politieke denkers uit om hun gedachten hier eens over te laten gaan.

De Nederlandse economie-, de hypotheek- en woningmarkt kraken in hun voegen. Een vooruitziende blik en nu perspectief bieden op deze “thuismarkt” is hard nodig. Een scenario waarbij vroeg of laat de kredietcrisis weer oplaait door negatieve externe ontwikkelingen in Zuid-Europa is namelijk nog altijd mogelijk.

Thijs van Uchelen is onafhankelijk beleggingsstrateeg/consultant. Hij werkte eerder bij Theodoor Gilissen, Fortis MeesPierson en ABN .