EIB: Nederlandse bedrijfsleven aan kop met groene investeringen

Van de bedrijven in Nederland, zo stelt het EIB, is 58% bezig met groene investeringen. Dat is fors hoger dan het gemiddelde in de Europese Unie (45%) en de Verenigde Staten (32%). Met iets meer dan 60 procent halen alleen de Finnen de Nederlandse ondernemers in.

We steken met kop en schouders uit boven andere landen op het continent. Onderaan bungelen Ierland en Griekenland waar nog geen twintig procent bezig is met groene investeringen.

Onzekerheid

Bedrijven geven in het onderzoek aan dat onzekerheid over regels en belastingen de grootste drempel vormen in de keuze om te investeren in bijvoorbeeld energiebesparing, groene energie of CO2-reductie.

„Onzekerheid over regelgeving kan investeringsbeslissingen vertragen of annuleren”, zo valt te lezen in het onderzoek dat is verschenen rond de presentatie van het nieuwe VN-klimaatrapport. „Bedrijven proberen een volledig beeld te krijgen van de verwachte kostenvoordelen voordat ze een investering doen.”

In Nederland is de klimaatkoers van Den Haag ook niet stabiel. Zo heeft het kabinet na de presentatie van het nationale klimaatakkoord meerdere malen het roer omgegooid om gehoor te geven aan het Urgenda-arrest. Experts vrezen dat de recente Shell-uitspraak eveneens schadelijk is voor het investeringsklimaat.