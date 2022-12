Beursblog: belegger wacht hoopvol op inflatiecijfer

Door Johan Wiering

Beleggers in Amsterdam lijken er in volging van die in de VS toch vertrouwen in te hebben dat het Amerikaanse inflatiecijfer over november niet zal tegenvallen. En dat zowel de Fed als de ECB de renteverhogingen beperkt houden.