Beursblog: winsten Wall Street gedempt op weg naar Fed-besluit

De AEX heeft een mooie rit gemaakt na in de middag nog even te hebben gepiekt tot net boven de 740 punten, het hoogste niveau sinds medio februari. Enthousiasme over de verdere afkoeling van de inflatie in de VS gaf de aanzet om massaal in aandelen te stappen. Vooral techfondsen blinken uit door de afgenomen rentevrees.

