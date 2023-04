Premium Het beste van De Telegraaf

Column: pizza en jam onder 0% btw-tarief?

Door Martin Visser

Teacakes vallen in Engeland onder het 0%-tarief. Ⓒ Getty Images/iStockphoto

In 1994 stapte warenhuisketen Marks & Spencer naar de rechter. Het concern eiste dat de chocolate marshmallow teacake die het verkocht onder het 0%-tarief van de btw zou vallen. Met terugwerkende kracht tot 1973. De rechtszaak in het Verenigd Koninkrijk liep 13 jaar en M&S kreeg gelijk. Prompt claimde het bedrijf miljoenen aan btw terug. Voortaan vielen teacakes net als andere voedingsmiddelen in Engeland onder het 0%-tarief.