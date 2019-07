Te hoge huren, te dure vakantie en Timmermans

Was het leedvermaak of vroegen bezoekers van dft.nl zich oprecht af of zij hun boodschappen wel doen bij de goede supermarkt. Het artikel over de gevolgen van een uitzending van televisieprogramma Kassa voor de Duitse prijsvechters Lidl en Aldi werd heel vaak gelezen.

Daarnaast joeg DNB-baas Klaas Knot eigen woningbezitters de schrik om het hart. Zijn oproep om het eigen huis zwaarder te belasten, trok veel bezoekers.

Huren

Denk niet dat een huurder er beter aan toe is. Middenhuur is zelfs onbetaalbaar. Veel lezers keken of villa Eikenhorst misschien een goedkoper alternatief was, maar die is door koning Willem-Alexander helaas al verhuurd aan Koeweit.

Huren zijn dus onbetaalbaar. Het was alleen wel even schrikken dat veel mensen na een jaar hard ploeteren voor vakantie ook geen geld hebben.

Mediamarkt

Voor mensen die toch nog een laatste restje vakantiegeld hebben te besteden en van plan zijn om elektronica aan te schaffen. Kijk goed waar je de aankoop doet.

Na al die kommer en kwel checkten we toch maar even massaal wat er per 1 juli exact is veranderd in onze portemonnee en of er de tweede helft van het jaar misschien iets meer in het vat zit.

Timmermans

En natuurlijk was het de week van Timmermans. Wordt hij het of wordt hij het niet? Hij wordt het niet en het is volgen verslaggever Martin Visser de vraag of Nederland daar zo rauwig om moet zijn.