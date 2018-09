Onderzoek Vopak Eemshaven duurt nog maanden

Vopak is nog twee tot drie maanden bezig met het onderzoek naar de bestendigheid van de terminal in de Eemshaven tegen aardbevingen. Er is vooralsnog geen schade of noodzaak van verstevigingen vastgesteld. Dat zei een woordvoerder van het tankopslagbedrijf woensdag in reactie op een artikel in het Dagblad van het Noorden.