Links wil recht om buiten kantoor te werken – hoe werkt dat? 5 vragen

Premium Geld

Vermogensbeheerder leidde luxeleven op kosten zwartspaarders

Een 58-jarige vermogensbeheerder is tot een lange gevangenisstraf veroordeeld omdat hij miljoenen achterover drukte van tientallen Nederlandse zwartspaarders. De ex-ABN Amro-bankier stak het geld in een duur motorjacht, reizen per privéjet en een luxe leventje op het Caribische eiland Dominica.