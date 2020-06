Live | Uitstel FNV-stemming over pensioendeal

Volgens FNV-voorzitter Han Busker was het niet mogelijk een rechtsgeldig besluit te nemen. De 105 leden van het Ledenparlement van de FNV zouden vrijdagochtend stemmen over de uitwerking van het pensioenakkoord. Er waren echter te weinig leden ingelogd om de stemming door te kunnen laten gaan. Busker: „Ik was heel graag vandaag tot besluitvorming gekomen, maar een deel van het ledenparlement is daar nog niet aan toe. We willen dit zorgvuldig doen.”

In het Van der Valk-hotel in Breukelen waren circa 35 boze leden van dat parlement bij elkaar gekomen. Zij saboteerden de vergadering bewust, omdat ze het niet eens waren met de manier waarop het FNV-bestuur de zaken heeft aangepakt. Al sinds vorige week is er groot verzet tegen de digitale vergadering over pensioen.

Reactie Koolmees

„Helaas is de FNV niet tot besluit gekomen omdat er niet genoeg leden aanwezig waren voor een beslissing”, reageerde minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken). „Dat betekent dat ik even moet wachten.” Koolmees had het plan vrijdagmiddag voorgelegd aan de ministerraad. Na afloop van het wekelijkse ministersoverleg bleef hij in de zaal wachten tot er een seintje van de FNV kwam.

Koolmees kan niet uitsluiten dat er nu vertraging van de plannen komt: „We moeten nog even in kaart brengen wat de consequenties hiervan zijn. Risico op vertraging is nu aanwezig.” De minister is flink gefrustreerd over de gang van zaken: „Ik teleurgesteld en ook wel geïrriteerd. Het is best frustrerend dat het gaat over procedures. Het wordt heel krap om voor zomer met parlement hierover te praten.” Op zaterdag 4 juli is er alsnog een stemming. De Tweede Kamer gaat 3 juli met reces.

Onvoldoende tijd

De FNV-leden die vorige week al aangaven voorlopig nog niet te willen beslissen kwamen vrijdagmiddag ook met een persverklaring. „De aanwezigen stellen vast dat in de gekozen procedure onvoldoende tijd en ruimte is voorzien om een weloverwogen afweging te maken, alsmede een besluit te nemen, mede omdat een aantal onderliggende stukken nog ontbreken.”

Volgens een woordvoerder van deze groep is dit een statement namens 55 van de 105 leden van het FNV-parlement. „Mede als gevolg hiervan tijd en ruimte ontbreken om onze achterban te informeren dan wel te raadplegen en daarom wijzen wij op dit moment besluitvorming over dit en andere dossiers af.”

Genoeg informatie

Volgens Koolmees kan gebrek aan informatie over het pensioenakkoord niet het probleem zijn. „Er is heel veel informatie gedeeld met de achterbannen, wat ik ook goed vind. Dus dat beeld herken ik niet. Volgens mij zijn er andere dingen aan de hand, maar dat laat ik aan de FNV. Er was heel veel gedoe over de procedures en over de stemmingen”

Er zijn geen doorrekeningen van het nieuwe pensioenmodel gepubliceerd. Koolmees is ook niet van plan dat nu alsnog te doen. „Het Centraal Planbureau is onafhankelijk en gaat daar zelf over.”

Reactie werkgevers

“Helaas kon de FNV niet tot een besluit komen over de uitwerking van het pensioenakkoord. We moeten dat respecteren”, aldus Hans de Boer, namens werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. „Wel is het jammer dat de zaak nu toch weer twee weken wordt uitgesteld. Ik wens Han Busker en zijn mensen succes en hoop dat we alsnog snel alles kunnen vaststellen met elkaar en dat de Minister de Tweede Kamer snel kan informeren.”

Meer verzet

Donderdagavond stemde de kleinste vakbond, VCP, niet in met de uitwerking van het pensioenakkoord. De VCP wil dat opnieuw gekeken wordt naar de compensatie van pensioenschade die werkenden kunnen oplopen door de invoering van het nieuwe stelsel.

Meer informatie volgt.