Handel in verbrande muntjes? DNB niet enthousiast

De ondernemer uit Leeuwarden koopt in Hongkong of andere Chinese steden euromuntjes op van tien en twintig cent die tussen het afval hebben gezeten in de verbrandingsoven. Hij levert ze na reiniging in bij De Nederlandsche Bank (DNB). Driekwart van de lading muntjes wordt vergoed. Het andere kwart is zo slecht geworden dat het niet meer in omloop gebracht kan worden, vindt DNB.

Serieus geld

Smedema wil daar echter ook een vergoeding voor. ,,Het is geld. Als DNB niets hoeft uit te betalen kunnen ze het in hun eigen zak steken.” Daar wil de Leeuwarder een uitspraak over van de Raad van State. Het gaat om serieus geld, zegt hij.

De Nederlandsche Bank stelt dat het kwart van de lading muntjes dat wordt afgekeurd te slecht is geworden door het reinigingsproces en door de hoge temperaturen in de verbrandingsovens. Volgens Smedema blijkt dat nergens uit. De munten kunnen ook al beschadigd zijn geweest voordat ze de verbrandingsoven in gingen.

De Raad van State doet over zes weken uitspraak.