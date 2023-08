Italiaanse dynastie stapt in Brabants Philips

Rome - Nu de van oorsprong Italiaanse investeringsmaatschappij Exor 15% van de aandelen heeft gekocht van Philips heeft de beroemde Italiaanse dynastie Agnelli in één klap als grootste aandeelhouder zijn intrede gedaan in het Nederlandse bedrijf. De financiële holding Exor heeft sinds 2016 zijn hoofdkantoor in Amsterdam en is daar sinds vorig jaar zomer ook op de beurs actief.

John Elkann investeert in Philips. Ⓒ Getty Images