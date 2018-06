Experts positiever over AEX

Van de ondervraagden denkt 53% dat de AEX in de huidige maand verder omhoog gaat. Daarbij wordt als verklaring onder meer genoemd dat zwaargewichten (bijvoorbeeld ING en Shell) het de laatste tijd relatief niet goed gedaan hebben, en dit recht zullen gaan zetten.

Voor de lange termijn rekent zelfs 61% op een stijging van de Amsterdamse hoofdindex, gevoed door de lage rente en het gegeven dat er een overstap wordt gezien vanuit obligaties naar aandelen.

Wat in de AEX afgelopen maand opviel is dat Imtech, de geplaagde debutant, met een plus van ongeveer 3% goed heeft gepresteerd tot dusverre. Bij de experts is SBM Offshore een favoriet aandeel, nadat het probleemdossier Yme definitief lijkt te kunnen worden gesloten. Daarentegen vinden de experts dat Heineken en Unilever wel even voldoende zijn gestegen in koers.