Premium Het beste van De Telegraaf

Column: gemeente, schuil niet achter WOZ-model

Door Sandra Molenaar Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Met kloppend hart ziet menig huizenbezitter de aanslag voor de onroerendzaakbelasting (ozb) tegemoet, die binnenkort in de mailbox ploft. Want de huizenprijzen blijven maar stijgen, en dat dreigt ook voor deze aanslag, al stijgen beide in veel gemeenten niet even hard.