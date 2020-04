Blackrock-baas goed voor beloning van $25 miljoen

Daarmee werd 5% meer op de bankrekening van Fink overgemaakt dan een jaar eerder. Vooral de uitstekende gang van zaken op de financiële markten zal een rol hebben gespeeld voor de toekening van zijn riante beloning.

Recent heeft BlackRock nog de stap gezet om bij zijn beleggingen meer rekening te houden met de klimaattransitie. De beleggingsreus zal voortaan vervuilende bedrijven als steenkoolproducenten afstoten en mijden in toekomstige investeringen.

BlackRock is een zeer grote partij in het vermogensbeheer. In totaal heeft het Amerikaanse bedrijf circa $6,5 biljoen in beheer.