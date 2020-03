Grillig Wall Street zakt weg aan einde kwartaal

De Dow-Jonesindex noteerde rond 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,9 procent lager op 22.137 punten. De S&P zakte ook 0,9 procent, tot 2602 punten, en technologiegraadmeter Nasdaq speelde 0,3 procent kwijt op 7749 punten.

Door de grote verliezen op Wall Street sinds medio februari door de coronacrisis ligt de brede S&P 500 op koers voor zijn slechtste eerste kwartaal sinds 1938. De laatste tijd is er wel weer sprake van een rally, geholpen door steunmaatregelen van autoriteiten tegen de crisis, waaronder een economisch steunpakket van meer dan 2 biljoen dollar van de Amerikaanse regering.

Het sentiment op de financiële markten krijgt enige steun van cijfers over de industrie in China die herstel toonde van de dramatische krimp in februari. Daarmee lijkt de tweede economie van de wereld voorzichtig op te veren van de zware klap die zij kreeg door de virusuitbraak.

De bedrijvigheid in de omvangrijke Chinese industrie leefde deze maand behoorlijk op, nadat de sector in februari nog de sterkste krimp ooit liet zien door de coronacrisis. Dat is goed nieuws omdat de tweede economie van de wereld voorzichtig lijkt te herstellen van de zware klap die zij kreeg door de virusuitbraak. Ook waren er meevallende macro-economische cijfers uit de VS zelf. Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie bleek in maart minder sterk weggezakt dan de meeste economen hadden voorzien.

Cruise-aanbieder Carnival won ruim 6 procent na een stevig openingsverlies. Carnival verwacht een verlies te lijden door de malaise in de cruisesector vanwege de coronacrisis en schrapt dividend en het inkopen van eigen aandelen. Daarnaast geeft de onderneming voor miljarden nieuwe aandelen en obligaties uit.

De Amerikaanse verfproducent Axalta (min 2,9 procent) gaat toch op eigen kracht verder. Daartoe heeft de branchegenoot van AkzoNobel besloten na een negen maanden durend onderzoek naar alternatieve opties. Ook een verkoop van het bedrijf werd daarbij niet uitgesloten. Maar uiteindelijk ziet het bestuur toch het meeste heil in de eigen strategische plannen.

De euro was 1,0971 dollar waard, tegen 1,1002 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,7 procent meer op 20,60 dollar. Brentolie werd een fractie duurder op 22,77 dollar per vat.