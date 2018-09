Obama wil geld voor infrastructuur

Obama bracht onder meer een bezoek aan een groot tunnelproject in Miami. Hij zei dat de bouwvakkers in de VS er klaar voor zijn. ,,Laten we beginnen met het heropbouwen van Amerika'', aldus de president.

Hij wil een nationale bank voor infrastructuurprojecten opzetten met 10 miljard dollar en vervolgens private investeringen aantrekken voor projecten. Verder wil Obama 4 miljard dollar voor subsidies en een soort schuldpapieren, zogeheten 'America Forward Bonds', om investeringen door regionale overheden te steunen.