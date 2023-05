Huren van mensen met hoog inkomen gaan extra omhoog

Deze verhoging is bedoeld om de doorstroming van huurders naar duurdere huurwoningen of koopwoningen te bevorderen, maar in praktijk lukt dit vaak niet, zo zegt de Woonbond, waardoor de huurders financieel klem komen te zitten.

Advies genegeerd

De Woonbond heeft 278 huurdersorganisaties uit het hele land gevraagd naar de afspraken die zij met hun verhuurder gemaakt hebben over het huurbeleid. Zij hebben veelal geadviseerd om de inkomensafhankelijke huurverhoging niet toe te passen, waarop 40% van de woningcorporaties besloten heeft dit toch te gaan doen.

Bij het Meldpunt Huuralarm van de Woonbond zijn ’vele tientallen verhalen’ binnengekomen van huurders die moeten bezuinigen op boodschappen, kleding of lidmaatschappen van verenigingen.

Onrechtvaardig

Zeno Winkels, directeur van de Woonbond, pleit voor afschaffing van de inkomensafhankelijke huurverhoging: „Inkomenspolitiek hoort bij de overheid te liggen, niet bij de verhuurder. Ook mensen die al een torenhoge huur betalen worden hard geraakt. Dat vinden wij zeer onrechtvaardig.”