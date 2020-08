’Doe mij maar een stuk land’

,,’Ma’am, we hebben julie nog geen huwelijkscadeau gegeven’”, citeert lady Anne haar man Colin Tennant, de vermogende latere baron Glenconner. Met hem ontving zij prinses Margaret en haar man Tony Armstrong-Jones in hun huwelijksjaar 1960 op het Caribische eiland Mustique, dat Colin twee jaar eerder voor 45.000 Britse pond had gekocht. Hij vervolgde tegen Margaret: ,,Wilt u iets in een klein doosje, of wilt u een stuk land?” Zij reageerde: ,,O, mij lijkt een stuk land fantastisch!”

Acht jaar later ging de telefoon. Het was de prinses die vroeg: ,,Meende u dat echt van dat land? En hoort er een huis bij?” Anne schrijft: ,,Colin, die haar niet wilde teleurstellen, antwoordde dat hij een huis voor haar zou bouwen. Ze was opgetogen en beëindigde het gesprek dat ze zou komen kijken.”

Het is één van de anekdotes uit het boek De hofdame van uitgeverij Ambo/Anthos die beantwoorden aan het beeld van de prinses uit de hitserie The Crown. ,,Ik bleef hofdame van prinses Margaret tot aan haar dood”, schrijft Anne. ,,Dertig jaar waarin vriendschap en verplichtingen door elkaar liepen.”

Als de oudste dochter van de graaf van Leicester groeide Anne op in Holkham Hall, het vijfde grootste landgoed van Engeland, op 10 mijl van de koninklijke residentie Sandringham. De koninklijke familie kwam vaak jagen en Margaret en Anne speelden samen als kleuters. Als hofdame was ze ook vertrouweling: ,,Na een tijdje wist ik alle kleine, maar nuttige dingen, zoals dat ze bij de lunch een gin-tonic dronk en ’s avonds whisky met water.”

Op Mustique ging er heel wat drank doorheen in het gezelschap van beroemdheden als Mick Jagger en fotograaf Robert Mapplethorpe. Daar viel het Anne op, dat mensen begonnen te fluisteren als ze het water uit kwam: ,,Ik had al snel door dat het was omdat haar badpakken doorzichtig werden zodra ze nat waren. Ik sneed het onderwerp voorzichtig aan. ‘O, Anne,’ zei ze op vermoeide toon. ‘Wat kan mij dat schelen. Als ze willen kijken, dan kijken ze maar.’”

Margarets echtgenoot Tony Armstrong-Jones kwam niet op Mustique. Hij was overigens de fotograaf geweest op het huwelijk van Anne met Colin, nadat haar verloving was afgebroken met met Johnnie Althorp, de latere vader van prinses Diana. De society-fotograaf at toen nog bij het personeel in de keuken.

Op het eiland, in haar huis ’Les Jolies Eaux’, ontstond de spraakmakende affaire van prinses Margaret (42) met Roddy Llewellyn (25), een tuinarchitect. Anne had hen ooit laten kenismaken op haar Schotse kasteel, waar Margaret was uitgenodigd om even af te koelen van de zoveelste ruzie met Tony, van wie ze in 1978 scheidde.

De relatie van Margaret en Roddy duurde acht jaar. Koningin Elizabeth zou hofdame Anne daarna hebben bedankt dat ze haar zus acht jaren van liefdesgeluk had bezorgd.

Veelzeggend over de persoon van de prinses is het vervolg op het telefoongesprek over het huis dat er nog niet was. Enkelen maanden daarna kwam Margaret weer naar Mustique. ,,Omdat we ons een weg moesten banen door laag struikgewas, had ik gezegd dat ze wel een van Colins katoenen pyjama’s kon aantrekken, en daar klauterde ze dan, in Colins pyjama, met strakke touwtjes om de boorden van de mouwen en de pijpen tegen de muggen en de scherpe bramen. .... Op de plek aangekomen, liepen we om het denkbeeldige huis heen, dat Colin had aangegeven met stokken. Toen hij met zijn rug naar haar toe stond, trok ze de stokken uit de grond en liep ermee naar het struikgewas. ’Wat doet u, ma’am?’ vroeg Colin. ’Ik vind eigenlijk dat ik een wat groter stuk land moet hebben’, antwoordde ze.”

En dat kreeg ze ook.