'Kleine openingswinst voor AEX'

Chemicaliëndistributeur IMCD sloot de eerste negen maanden van het jaar af met meer omzet en een hoger resultaat. Topman Piet van der Slikke sprak van een gemengd beeld. Hij was te spreken over de groei in de Noord- en Zuid-Amerika en Azië. Daartegenover stonden volgens hem teleurstellende resultaten in Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

Aan het overnamefront verhoogde grootaandeelhouder Reggeborgh zijn bod op bouwbedrijf VolkerWessels. De investeerder biedt nu 22,20 euro per aandeel, inclusief interim dividend. Eerder werd 21,75 euro per aandeel, inclusief interim dividend, geboden. Het bestuur van de bouwer steunt het bod. Als Reggeborgh slaagt zal VolkerWessels vermoedelijk van de beurs verdwijnen. VolkerWessels opende ook de boeken over de eerste negen maanden van het jaar.

Air France-KLM

Air France-KLM kwam met vervoerscijfers. De luchtvaartcombinatie vervoerde bijna 9,2 miljoen passagiers in oktober. Dat was iets minder dan een jaar eerder. De vrachtdivisie zag de volumes met 5,7 procent dalen, waarbij de capaciteit steeg.

In Frankfurt kwamen onder meer postbezorger Deutsche Post en chipmaker Infineon met resultaten. Ook de Oostenrijkse sensormaker AMS en het Duitse verlichtingsbedrijf Osram openden de boeken. Osram riep daarbij zijn aandeelhouders op het overnamebod van AMS te steunen.

Beursstanden

De Europese beurzen bleven maandag dicht bij huis. De AEX-index eindigde een fractie lager op 596,39 punten en de MidKap steeg 0,1 procent tot 900,98 punten. Parijs steeg 0,1 procent. Frankfurt en Londen zakten tot 0,4 procent. Ook Wall Street liet weinig beweging zien. De Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent hoger op 27.691,49 punten en bereikte een nieuw recordniveau. De brede S&P 500 zakte 0,2 procent en techbeurs Nasdaq daalde 0,1 procent.

De euro was 1,1034 dollar waard, tegen 1,1039 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent tot 57,06 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent meer op 62,47 dollar.