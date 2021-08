Olieprijs stijgt: vrees voor schade orkanen in Golf van Mexico

De prijs loopt vooral op nu in de Golf van Mexico een aantal boorplatforms is stilgelegd in afwachting van het tropische stormfront genaamd Ida. Ida wordt zondag op maandag aan de kust bij Louisana verwacht.

Oliebedrijven halen hun personeel weg in aan loop naar verwachte grote schade die het tradtitionele orkanenseizeon teweegbrengt in de olierijke regio.

Brent kost bijna 1,7% meer op vrijdag bij $72,20 per vat.

Over een week werd een vat Brent-olie zo’n 9% meer waard, al kelderde de brandstof vorige week met 7%. Sinds juni 2020 is de stijging niet zo sterk geweest.

De prijs beweegt ook in aanloop naar de vergadering van OPEC op 1 september met partners. Het is onzeker of OPEC vanwege verstoringen van de economie zijn oude productietoevoeging wil doorzetten. Nu de deltavariant agressief de kop opsteekt, zijn meer bedrijven gesloten, en hapert de vraag. Opkopers van olie voorzien een tijdelijk lagere vraag naar de zwarte brandstof.