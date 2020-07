‘Lockdown voorbij? Nu begint de echte crisis pas’

Verder in de podcast: komt er zaterdag een einde aan het jarenlange getouwtrek over de pensioenen? Leden van de FNV stemmen in Bunnik opnieuw over de pensioenplannen van minister Koolmees, nadat een eerder overleg twee weken geleden compleet uit de hand liep. Waarom ligt de toekomst van ons pensioen eigenlijk in handen van een club van 105 leden? En waarom is er zo veel opgekropte frustratie bij de vakbond?

Luister de wekelijkse podcast van De Financiële Telegraaf hier, hieronder, of abonneer je gratis via je favoriete podcastkanaal.