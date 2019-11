Japanse stroom, zwarte nepkoopjes en Afrojack

Bovenaan onze TOP 10 populaire artikelen staan de tips over hoe we het best koopjes konden scoren. Zo vlak voor Sinterklaas en Kerstmis komt het Amerikaanse koopjesfenomeen Black Friday als geroepen. Dat wij helemaal geen Thanksgiving vieren maakt niets uit; winkels, webshops en consumenten omarmen deze winkeldag massaal. Maar wees wel alert, niet elke aanbieding is zo mooi als ze lijkt.

Ook de komst van Japanse stroom naar onze stopcontacten, trok veel DFT-lezers. Een Japans consortium onder leiding van Mitsubishi wordt de nieuwe eigenaar van Eneco. Twee Nederlandse bieders, Shell en Rabobank, vissen daarmee achter het net.

Tesla-baas Elon Musk kondigde hem precies twee jaar geleden al aan, maar donderdagnacht Nederlandse tijd trok hij er ook echt het doek vanaf: de elektrische pickup van Tesla. De Cybertruck met veel chroom is de eerste stekkertruck ter wereld. De presentatie kende letterlijk een kras voor Musk.

Het Britse pond moest woensdag terrein prijsgeven nadat uit een tussentijds onderzoek door YouGov in opdracht van de Financial Times naar voren kwam dat de voorsprong van de Conservatieven in de peilingen is geslonken.

U las ook graag en veel over de Nederlandse dj Afrojack. De wereldberoemde muziekmaker Nick van de Wall, tegen wie hier een strafrechtelijk onderzoek loopt wegens belastingfraude, blijkt stiekem inwoner te zijn geworden van Dubai, ontdekte DFT.

Het is hem toch gelukt. De 70-jarige puissant rijke Franse zakenman Bernard Arnault mag eindelijk de Amerikaanse juwelenketen Tiffany toevoegen aan de boedel van zijn Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH). Het luxeconcern met merken als Dior, Louis Vuitton, Hennesy Cognac en Sephora heeft €14,7 miljard neergelegd voor Tiffany.

Op plek zeven vindt u het nieuws over de Nederlandsche Muntenveiling in Weesp, waar een zilveren kwartje van koning Willem III uit 1853 vorige week het recordbedrag van €25.000 heeft opgebracht.

De belastingen op autorijden schieten elk doel voorbij, blijkt uit verschillende onderzoeken. Tegenstrijdigheden helpen de klimaatdoelen niet, terwijl automobilisten door steeds veranderende belastingregels worden gedupeerd.

Vakbonden kwamen er niet aan te pas, maar de 15.000 werknemers van budgetketen Action gaan er de komende jaren op vooruit. Voor de periode 1 januari 2020 tot 31 december 2022 krijgen de medewerkers er 8,5% bij.