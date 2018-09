AFM bezorgd over accountants

Sinds het begin van dit jaar is het accountantskantoren niet meer toegestaan adviesdiensten te verlenen aan organisaties waarvan ze ook de boeken controleren. Volgens de AFM hebben de grote kantoren eind vorig jaar echter nog veel contracten voor adviesdiensten gesloten, zodat ze gebruik konden maken van de overgangsregeling voor de nieuwe wet. ,,Voor de AFM is duidelijk dat de kantoren hierbij niet hebben gehandeld in de geest van de wet'', stelt de toezichthouder.

Accountskantoor PwC liet in een reactie weten verbaasd te zijn over de uitlatingen van de AFM. ,,De interpretatie van de overgangsregeling is complex en rechtvaardigt een constructieve dialoog tussen toezichthouder en accountant'', aldus het bedrijf. PwC is er naar eigen zeggen ,,ten volle'' van overtuigd dat het de nieuwe regels ,,zo goed mogelijk'' heeft geïmplementeerd. Branchegenoot Deloitte nam ,,met klem'' afstand van de bevindingen van de AFM.

Volgens de AFM hebben de kantoren contracten die ,,evident op gespannen voet staan met de overgangsregeling'' inmiddels ingetrokken. Over andere contracten waar de toezichthouder vraagtekens bij zet, gaat de AFM met de kantoren in gesprek.