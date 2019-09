Column: regeren vooruitzien? Niet voor Mark Rutte

Mark Rutte doet lang alsof er niets aan de hand is, om vervolgens in paniek te raken, ziet columnist Jaap van Duijn. Ⓒ ANP

Sinds de Raad van State het PAS (Programma Aanpak Stikstof) naar de prullenbank verwees, is er paniek op het Binnenhof. Het PAS was een manier om de Europese regels te omzeilen door nu al toestemming voor stikstofuitstotende activiteiten te verlenen, vooruitlopend op maatregelen die in de toekomst natuurgebieden beter zouden moeten beschermen.