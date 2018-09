Poolse premier bereid tot referendum euro

Eerder was Tusk nog tegenstander van een referendum over de euro. De regering van Tusk heeft maar een kleine meerderheid in het Poolse parlement en voor een grondwetswijziging is een meerderheid van twee derde nodig. Daarvoor zou dan de steun nodig zijn van de grootste oppositiepartij PiS, die eerder al heeft gezegd niet in te zullen stemmen met toetreding tot de euro zonder een referendum.

Het is zeer twijfelachtig of de Polen in een referendum voor de euro zullen kiezen. Uit recente opiniepeilingen blijkt dat een grote meerderheid van de Polen tegen het afschaffen van de zloty zou stemmen.