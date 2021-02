Huur van deze privéjet mag je ook in bitcoins afrekenen

Jaarlijks organiseert het Antwerpse TAF meer dan 3000 privévluchten voor bijvoorbeeld sporters, overheidsfunctionarissen en congresgangers.

„Tijdens de lockdown zijn heel wat jongeren zich gaan interesseren in de handel van aandelen en cryptomunen. Daarbij schuwden sommigen onder hen de risico’s niet en boekten ze uitzonderlijk grote winsten. Deze millennials leven in het heden en hebben er geen moeite mee om een private jet te boeken om hun succes te vieren”, zegt topman Carl Legein van TAF.

"Steeds vaker werd de vraag gesteld of de vlucht ook met crypto betaald kan worden"

„Er is zowaar een nieuwe groep privéjet-gebruikers ontstaan: de ’Robinhood-generatie’, genoemd naar de bekende beursapp”, vervolgt Legein. „Steeds vaker werd de vraag gesteld of de vlucht ook met crypto betaald kan worden. Dat is voortaan mogelijk.”

TAF werd in 2000 opgericht en telt inmiddels ook vestigingen in Nederland, Frankrijk, Spanje, Portugal, Tsjechië, Koeweit en Saudi-Arabië. De voorbije twee decennia groeide het bedrijf uit tot marktleider in de Benelux en één van de belangrijkste luchtvaartbrokers in Europa.

Tijdens de coronacrisis was TAF ook actief met bijvoorbeeld mondkapjestransporten en hulp bij dringende crewwissels voor schepen en repatriëring van gestrande passagiers.

Steeds meer grote bedrijven accepteren digitale munten als betaalmiddel. Zo maakte Tesla onlangs bekend bitcoins te gaan accepteren als betaalmiddel voor elektrische auto’s. Mede daardoor gaan de koersen van cryptomunten sterk omhoog. De bitcoin is momenteel al bijna 55.000 dollar waard.