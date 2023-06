Grote regionale verschillen in energielabels huizen

Sterker, regionaal zijn er grote verschillen. In Limburg is slechts 42,1% van de huizen energiezuinig, zo blijkt uit onderzoek van Independer. Het bedrijf baseert dat op basis van data van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het CBS.

In de kabinetsplannen staat dat de energievoorziening in 2050 bijna helemaal duurzaam moet zijn. Toch heeft momenteel nog 8,2% van de Nederlandse woningen de ’energieslurpende’ labels F of G. In Friesland, Groningen, Limburg en Zeeland gaat het zelfs om ruim één op de tien woningen. Lokaal zijn de uitschieters nog groter. Zo heeft op Terschelling ruim een kwart van de woningen energielabel F of G.

Zuinige koplopers

Koploper wat zuinige woningen betreft, is Almere. Daar staat natuurlijk ook relatief veel nieuwbouw: 86,8% van de woningen is voorzien van een duurzaam label. Ook in Lansingerland (74,4%) en Pijnacker-Nootdorp (74,2%) wonen veel mensen in een energiezuinig huis. Daarnaast staat Zeewolde in Flevoland op de vierder plek met 73,5% groene energielabels, en het Zuidhollandse Barendrecht op nummer vijf, waar 71,9% van de huizen een groen energielabel heeft.

Besparing lange termijn

Elke woning die tegenwoordig wordt verkocht of verhuurd, moet verplicht een energielabel hebben. Daarbij staat A voor energieneutraal en G voor een energieslurpend huis. Woningen met energielabel A of B zijn goed geïsoleerd, hebben zonnepanelen op het dak en ook vaak een duurzame energiebron. Expert energie Joris Kerkhof bij Independer ziet dat meer huizenbezitters kiezen voor het verduurzamen van de woning.

Kerkof: „En daar valt op de lange termijn ook geld mee te besparen. Met dit zonnige weer renderen zonnepanelen bijvoorbeeld erg goed. Als je meer opwekt dan je verbruikt, dan krijg je hiervoor een terugleververgoeding. Veel mensen weten alleen niet dat die vergoeding per leverancier verschilt.” Hij raadt huizenbezitters aan dat goed naast elkaar te zetten.

Minst duurzaam

Waar de huizen het minst duurzaam zijn, is in Leidschendam-Voorburg waar maar 27,5% van de woningen energielabel A of B hebben, het laagste percentage van ons land. Ook in Simpelveld (Limburg), staan naar verhouding weinig duurzame huizen: 28,2%.

Kerkhof weet dat omgerekend het om ongeveer 400.000 woningen gaat die een zeer hoog energieverbruik kennen. „Tot einde van 2023 heeft de overheid voor de prijzen van gas en stroom een prijsplafond ingesteld, wat er daarna gaat gebeuren is nog onzeker. Maar er zijn al energieleveranciers die contracten aanbieden die goedkoper zijn dan het prijsplafond.” Hij raadt mensen aan die voor zekerheid willen gaan, nu een jaarcontract af te sluiten. „Dan weet je zeker dat je deze winter prijzen betaalt die onder het energieplafond liggen.”