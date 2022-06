Lufthansa haalt superjumbo weer uit hangar om groei van vliegreizen

Lufthansa had eerder vanwege de coronacrisis de A380 uit de vloot gehaald, maar in de zomer van volgend jaar moeten het grootste passagiersvliegtuig ter wereld dus weer gaan vliegen voor de Duitse maatschappij.

Lufthansa zegt dat het besluit om de A380 weer in te gaan zetten ook te maken heeft met vertragingen bij de levering van nieuw bestelde toestellen. Het concern had voor de pandemie veertien A380’s. Daar zijn er inmiddels al zes van verkocht. De resterende acht zouden dus weer uit de mottenballen worden gehaald. Het proces om die toestellen met wel vijfhonderd passagiersstoelen aan boord weer in dienst te nemen zal wel tijd nodig hebben, aldus Lufthansa.

Luchtruim

Het bedrijf had eerder gezegd dat het onwaarschijnlijk zou zijn dat de viermotorige A380 weer het luchtruim zou gaan kiezen, omdat de voorkeur werd gegeven aan kleinere en meer brandstofzuinige vliegtuigen.

Hoeveel A380’s precies weer in de vliegschema’s van Lufthansa worden opgenomen is nog onduidelijk. De A380 werd in 2005 voor het eerst in gebruik genomen, maar de verkopen vielen tegen. Airbus is vorig jaar gestopt met de productie van de A380.

Ook andere maatschappijen waaronder British Airways hebben aangekondigd de A380 weer in te gaan zetten.