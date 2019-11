Trump heeft 'hartelijk' gesprek met baas Fed

Washington - Federal Reserve-baas Jerome Powell is maandag op bezoek geweest in het Witte Huis. Volgens Donald Trump is er een "goed en hartelijk" gesprek gevoerd over tal van onderwerpen. De president sloeg in een reactie via Twitter duidelijk een andere toon aan dan normaal. Eerder maakte hij Powell en andere beleidsmakers bij de koepel van centrale banken nog uit voor "boneheads".