India en China spekkoper sluimerende valuta-oorlog

AMSTERDAM - De tijd dat opkomende markten hun valuta zo laag mogelijk hielden om hun export te bevorderen, is voorbij. Landen als China en India hebben er de komende jaren juist belang bij dat hun munt in waarde stijgt ten opzichte van bijvoorbeeld de euro en de Amerikaanse dollar. Dat de VS, Europa en Japan elkaar al enige tijd proberen af te troeven met lage koersen om hun eigen concurrentiepositie te bevorderen, komt hen wat dat betreft niet slecht uit.