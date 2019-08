China staat ook komende week weer in de spotlights. Ⓒ Bloomberg AEX 542.09 -0.88 %

Amsterdam - Het cijferseizoen is zo goed als voorbij, de eerstvolgende rentebesluiten van ECB en Fed laten nog even op zich wachten. Gelukkig hebben beleggers nog altijd de handelsoorlog om zich druk over te maken – zeker komende week.