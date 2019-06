LaChapelle ’natuurlijk’

V.l.n.r. fotograaf David LaChapelle, galerie-eigenaar Alex Daniëls, het Amerikaanse topmodel Guetcha en Lex Daniëls, oprichter van galerie Reflex. Ⓒ FOTO Amaury Miller

De wereldberoemde Amerikaanse fotograaf David LaChapelle is na tien jaar terug in Galerie Reflex in Amsterdam met een nieuwe solo-expositie. In de galerie van Alex Daniëls laat hij zijn recentste werk zien.