'Economie China moet hervormen'

Volgens Zhang moeten er brede hervormingen worden doorgevoerd om te voorkomen dat de groei jarenlang op een laag niveau blijft.

De economische groei in China viel vorig jaar terug tot 7,8 procent. Dat is voor het land het laagste percentage in meer dan 10 jaar. Hervormingen, onder meer bij de overheid maar ook op het gebied van milieubescherming, moeten de economie meer impulsen geven, aldus Zhang. De Politbureau functionaris zei ook dat,,onze buitenlandse vrienden moeten weten dat eerlijke concurrentie ons gezamenlijk doel is''. Andere landen klagen vaak dat de Chinese economie niet open genoeg is voor buitenlandse bedrijven.