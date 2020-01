Eigenaar Appelsientje koopt maker vruchtensappen Healthy People

Het bedrijf achter die laatste merken, Riedel, lijft voedingsmiddelenonderneming Healthy People in voor een niet genoemd bedrag.

Het in 1879 opgerichte Riedel was lange tijd de frisdrank- en sappendivisie van zuivelproducent van FrieslandCampina, maar werd na de aankoop door Standard Investment in 2017 als apart bedrijf voortgezet. Om verder te kunnen groeien, werden in september vorig jaar ook al de recepturen en rechten van sappen en smoothies van Hero gekocht. Riedel was vorig jaar goed voor een omzet van zo'n 190 miljoen euro.

Nieuwe aanwinst Healthy People, dat ook zuivelproducten en snacks maakt, zag in 2006 het levenslicht. Oprichters Arjanneke Teeuw en Joost de Bruijne wilden met hun bedrijf consumenten laten ervaren dat gezonde voeding ook heel lekker kan zijn. "De overname door Riedel betekent een versterking voor het merk. Hierdoor kunnen nog meer mensen kennis maken met onze producten", stelt Teeuw in een toelichting. "Daarnaast betekent de overname door Riedel voor de langere termijn meer zekerheid voor Healthy People en haar medewerkers."