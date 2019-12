Zweedse centrale bank verhoogt rente

De herfinancieringsrente, ook wel reporente genoemd, is de rente die banken betalen aan de centrale bank wanneer zij geld opnemen. Nu die 0 procent is betekent dit dat banken gratis geld kunnen lenen bij de Riksbank. De depositorente is in Zweden nog wel negatief.

Negatieve rentetarieven

De rentestap zorgde op de financiële markten niet voor een verrassing. Wel is het interessant of andere centrale banken die nog met negatieve rentes werken, zich nog wat zullen aantrekken van het Zweedse besluit. Ook de Europese Centrale Bank (ECB) en de centrale banken in Zwitserland, Denemarken en Japan werken momenteel met negatieve rentetarieven.

De Noorse centrale bank kwam donderdag ook met een rentebesluit. Daar werd het belangrijkste rentetarief gehandhaafd op 1,5 procent.